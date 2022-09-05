Чебоксары, 5 сентября 2022, 15:28 — REGNUM Социальные сети сближают власть и людей, но при этом важны не только «лайки», которые свидетельствуют о поддержке принимаемых решений, но и конструктивная критика. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), комментируя обязательное создание и ведение официальных аккаунтов органов власти в соцсетях.
Спикер республиканского парламента отметил, что органы государственный власти Чувашии «дружат с социальными сетями уже несколько лет, практически с момента их появления».
По его словам, ежедневно портал посещают более 50 тыс. человек, оценив его как «самая актуальная и популярная региональная интернет-платформа».
Спикер парламента Чувашии считает, что нововведение правительства России — требование времени:
Леонид Черкесов также заявил, что парламент уделяет «особое внимание» общению с населением. По его словам, каждый месяц все депутаты встречаются с жителями на базе единой общественной приёмной. Также народные избранники проводят приёмы по личным вопросам в партийных офисах и избирательных округах, практически у каждого парламентария «есть личные аккаунты в социальных сетях, где они отчитываются о своей работе».
Как сообщало ИА REGNUM , 5 сентября стало известно, что правительство России определило соцсети, где органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести официальные аккаунты. Это «ВКонтакте» и «Одноклассники».