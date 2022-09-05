Чебоксары, 5 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Социальные сети сближают власть и людей, но при этом важны не только «лайки», которые свидетельствуют о поддержке принимаемых решений, но и конструктивная критика. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), комментируя обязательное создание и ведение официальных аккаунтов органов власти в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Спикер республиканского парламента отметил, что органы государственный власти Чувашии «дружат с социальными сетями уже несколько лет, практически с момента их появления».

«Для любой власти всегда важна обратная связь. Чувашия одной из первых в России создала интернет-портал, которому уже более 25 лет. Сегодня это официальный информационный ресурс Чувашии, на этой платформе сосредоточены сайты всех органов госвласти и местного самоуправления», — говорит Леонид Черкесов.

По его словам, ежедневно портал посещают более 50 тыс. человек, оценив его как «самая актуальная и популярная региональная интернет-платформа».

Спикер парламента Чувашии считает, что нововведение правительства России — требование времени:

«Когда несколько лет назад органы власти Чувашии создали свои аккаунты в социальных сетях, некоторые скептики поспешили заявить, что эпоха официальных сайтов скоро сойдёт на нет. Но вскоре все поняли, что это не конкуренты, а дополняющие друг друга информационные ресурсы. Государственный портал так и остаётся официальным источником информации, а соцсети помогают выстраивать доверительный диалог между чиновниками и обществом».

Леонид Черкесов также заявил, что парламент уделяет «особое внимание» общению с населением. По его словам, каждый месяц все депутаты встречаются с жителями на базе единой общественной приёмной. Также народные избранники проводят приёмы по личным вопросам в партийных офисах и избирательных округах, практически у каждого парламентария «есть личные аккаунты в социальных сетях, где они отчитываются о своей работе».

«Конечно, решение правительства России даст новый импульс, чтобы наша работа была ещё более открытой, ведь общение в соцсетях всегда двустороннее. Без обратной связи сложно выстраивать эффективную деятельность. Когда подписчики ставят «лайки» — это конечно, приятно, значит, люди поддерживают наши решения. Но ещё более важны вопросы, пожелания и даже критика читателей, — их мы всегда стараемся учитывать в своей работе», — заверил Леонид Черкесов.

Как сообщало ИА REGNUM , 5 сентября стало известно, что правительство России определило соцсети, где органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести официальные аккаунты. Это «ВКонтакте» и «Одноклассники».