Москва, 5 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. За последние десять лет крупнейшие социальные сети проделали большой путь, став, по сути, одним из важнейших средств массовой информации и существенно потеснив в этой нише печатные и сетевые издания, а также телевидение, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

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«В этих условиях ведение органами власти и местного самоуправления аккаунтов в социальных сетях является, безусловно, насущной необходимостью и важным условием оперативного взаимодействия власти с населением.

Потенциальная опасность чрезмерного увлечения социальными сетями как каналом связи с избирателями хорошо видна на примере США, где в ходе предыдущих выборов FaceBook блокировал аккаунты действующего главы государства.

Крупнейшие мировые социальные сети претендуют в настоящее время на беспрецедентное доселе право высказывать окончательное и не подлежащее никакому публичному обсуждению мнение по самому широкому спектру важнейших вопросов общественной жизни.

В России однако социальные сети вряд ли могут претендовать на такую роль и риск подобного развития событий в настоящий момент минимален», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести аккаунты в «Одноклассниках» и «Вконтакте».

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