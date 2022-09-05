Петропавловск-Камчатский, , 15:27 — REGNUM Не менее девяти человек погибли во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Отмечается, что по факту гибели туристов возбуждено ещё одно уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

«Также следственными органами СК России по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч.3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что по меньшей мере восемь человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке.