5 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров почтил минутой молчания жертв теракта в Кабуле у российского посольства. Он также заявил, что меры по охране российского посольства в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных сил «талибских властей» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и контрразведки Афганистана. Но никто не знает, к чему нужно готовиться дальше.

Станислав Тарасов, , 16:33 — REGNUM В Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. Взрыв совершил террорист-смертник. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии. Пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. По информации телеканала Al Jazeera, жертвами теракта около российского дипломатического ведомства стали как минимум восемь человек, но есть данные, что число погибших и пострадавших выросло до 25 человек. В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв у посольства РФ в Кабуле является терактом и сейчас уточняется и изучается поступающая информация. Но кто может стоять за этой злодейской провокацией?

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока бросаются в глаза следующие обстоятельства. Убийство российских дипломатов вновь привлекло повышенное внимание к ситуации в Афганистане. Причем значительно большее, чем недавнее нападение на мечеть Гозаргах в Герате, в результате которого погиб известный священнослужитель Муджиб ур-Рахман Ансари, который был близок к действующему правительству. В этой связи многие афганские эксперты указывали, что за этой акцией стоят сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), точнее, сторонники «ИГИЛ — Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно недавнему отчету экспертов ООН, численность этой группировки колеблется от 1,5 до 2 тыс. человек. Специалисты утверждают, что группировка рассматривает Афганистан в качестве базы для распространения влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Центральную и Южную Азию в целях реализации проекта создания «Великого Халифата». Но в Герате ответственность за взрыв взяли на себя члены местного филиала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении теракта у посольства России пока таких заявлений нет, хотя это целенаправленный удар по Москве и кабульскому правительству.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Не исключено, что после этого встанет вопрос о том, возможно ли осуществление трансафганских проектов с участием России, главным препятствием для которых становится проблема в сфере безопасности. Это соответствует логике действий группировки «Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с использованием механизма террористов-смертников. Ее главный смысл: вывести ситуацию с убийством российских дипломатов за рамки внутренней политики, так как атака против поддерживающих талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) богословов не дает «нужного пропагандистского эффекта».

Напомним, что посольство России в Кабуле продолжает работу после того, как власть в стране в прошлом году перешла к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как большинство западных стран эвакуировали своих дипломатов из страны. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантировали безопасность российскому посольству, хотя Россия пока не признает их правительство. Поэтому атака против дипломатов бьет по репутации Кабула, создает ему определенный негативный имидж. В то же время есть информация и о том, что часть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет закулисный торг с « Хорасаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В таких условиях сложно прогнозировать дальнейший ход событий, поскольку Афганистан перестает быть местом, где можно долго и успешно устанавливать зонтичное внешнее влияние. Пока министр иностранных дел России Сергей Лавров почтил минутой молчания жертв теракта в Кабуле у российского посольства. Он также заявил, что меры по охране российского посольства в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных сил «талибских властей» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и контрразведки Афганистана. Но никто не знает, к чему нужно готовиться дальше.