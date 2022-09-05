Таганрог, Ростовская область, 5 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Движение трамваев по двум маршрутам, №4 и 9и, возобновлено в Таганроге 4 сентября. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Михаил Солоницин.

Donland.ru Новый трамвай в Таганроге

«Запущен маршрут 4 и 9и», — написал Солоницин, сопроводив пост видео. Он уточнил, что маршрут №9и является временным, он следует от «Площади Авиаторов» до остановки «Университет». Маршрут №4 следует от площади Авиаторов до железнодорожного вокзала «Таганрог-1».

Ранее было анонсировано также восстановление движения трамваев по маршрутам № 5, 6 и 7.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Таганрогский трамвай» реализуется с 2021 года. Стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога оценивается в сумму не менее 10 млрд рублей.