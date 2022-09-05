Сеул, 5 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Омана договорились об укреплении сотрудничества в сфере энергетики, в частности в поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующая договоренность была достигнута 5 сентября в ходе встречи министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чхан Яна и министра энергетики и природных ресурсов Омана Салима бен Насера аль-Ауфи.

По состоянию на 2021 год, Оман был четвертым по величине поставщиком СПГ в Южную Корею, на долю которого приходилось 9,6% всего импорта СПГ в страну.

Представитель Южной Кореи также попросил правительство Омана оказать поддержку южнокорейским компаниям, желающим принять участие в энергетических проектах страны, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.