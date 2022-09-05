Саранск, 5 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Казенное учреждение Саранска «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» не выплатила в установленный законом срок 875 тыс. рублей ООО «Компания Дорожные Системы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Krd.ru Ремонт дорог

В рамках муниципального контракта компания выполнила работы по монтажу искусственных дорожных неровностей.

Районная прокуратуры внесла в администрацию Саранска представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения задолженность предпринимателю была выплачена в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года жители города начали жаловаться на разбитые после зимы дороги. Глава Мордовии Артем Здунов отмечал, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет капитально отремонтированы семь участков дорог, в этот перечень входит и улица Фурманова, где завершили прокладку канализационного коллектора. На ремонт еще 20 дорог выделены дополнительные средства Саранску из республиканского дорожного фонда.

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