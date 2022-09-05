Кабул, 5 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали ученикам не приходить в школу без головных уборов белого цвета. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

Также радикалы приказали школьникам приходить в школу в одежде зелёного цвета.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили ношение в школах Забуля европейской одежды.