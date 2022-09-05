Нижнеомский район, Омская область, 5 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с рабочим в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в следственном управлении СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Погибший — 24-летний житель села Хомутинка Нижнеомского района. По предварительным данным, 3 сентября около 19:00 по местному времени молодой мужчина во время работы в поле по неосторожности попал в жатку работающего комбайна. От полученных травм он скончался в медучреждении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Добавим, по данным Омскстата, в 2021 году в Омской области при несчастных случаях на производстве пострадали 334 человека, в том числе десять человек погибли.

Читайте также: В Челябинске из-за травмирования работника завели уголовное дело