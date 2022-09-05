Париж, 5 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Согласно исследованию CSA, покупательная способность, окружающая среда, здравоохранение и нехватка топлива становится основными проблемами жителей Франции, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

В то время как инфляция находится на рекордно высоком уровне, почти каждый второй француз (48%) обеспокоен покупательной способностью. Это явление также увеличивается с начала 2022 года. Об этом свидетельствует барометр беспокойства французов CSA, в ходе которого было опрошено более 1000 граждан.

Окружающая среда стоит на втором месте и вызывает беспокойство у 27% французов. Эта тема затрагивает 36% людей в возрасте 25-34 лет. Восприятие также различается в зависимости от политических взглядов.

Здоровье находится на третьем месте среди беспокойств французов с 23% по сравнению с 57% в мае 2020 года. Нехватка энергии, которая впервые попала в рейтинг, сразу заняла четвертое место (21%). В этом вопросе французы едины, какой бы ни была профессия.

По данным исследования, ситуация на территории бывшей УССР беспокоит 19% жителей Франции. Для 12% лиц моложе 35 лет конфликт является одной из тем, которые их больше всего беспокоят, по сравнению с 34% лиц в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, ситуация вокруг образования волнует 6% жителей, а гендерное равенство — 3% жителей.