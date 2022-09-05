Кабул, , 15:22 — REGNUM Спустя пять недель после начала международная организация «Врачи без границ» завершила свою миссию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения районам в провинциях Хост и Пактика на востоке Афганистана. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

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Согласно заявлению, «Врачи без границ» (MSF) покинули пострадавшие от землетрясения районы после создания временной клиники в уезде Бармал провинции Пактика на 1380 пациентов.

В результате землетрясения силой 5,9 балла на востоке Афганистана более 1300 человек погибли и более 6000 получили ранения. Тысячи домов также были полностью разрушены или серьёзно повреждены. Больше всего пострадал уезд Спера в Хосте и уезды Гаян и Бармал в Пактике.

Доктор Тауфик, член группы экстренного реагирования MSF, отметил: »По прибытии мы увидели, что ситуация неопределённая. Семьи потеряли почти всё и жили под открытым небом. Мы выяснили, что ближайшие медицинские учреждения находятся примерно в 150 километрах от нас».

Гаэтан Дроссар, представитель «Врачей без границ» в Афганистане, объясняя окончание миссии организации, сказал: «Решение закрыть нашу деятельность через несколько недель было принято в связи с чрезвычайным характером нашего реагирования и тем фактом, что другие организации активизировали свою деятельность в Бармале. Но доступ к медицинскому обслуживанию в этом регионе необходимо улучшать на долгосрочной и устойчивой основе».

В настоящее время команды MSF оказывают различные услуги в Лашкаргахе, Кундузе, Кандагаре, Хосте и Кабуле, в том числе ведение беременности, борьба с недоеданием и помощь при травмах, а также лечение таких заболеваний, как туберкулез и корь.