Москва, , 15:20 — REGNUM Сокращение поставок российского угля в ряд азиатских государств связано с санкциями против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но опять же, речь идет не о полном отказе, а лишь о частичном сокращении. Помимо Тайваня, Южной Кореи и Японии у России есть другие серьезные рынки для сбыта.

В первую очередь, это, конечно, Китай, который является лидером как по добыче бурого угля, так и по его потреблению, которое оценивается более чем в 4 млрд тонн в год. Объемы импорта Китая постоянно растут.

При этом российский уголь является достаточно востребованным. Рост спроса на него наблюдается еще с 2020 года. Причин здесь несколько.

Во-первых, он более качественный по сравнению с американским или австралийским. Во-вторых, географическая близость к основным рынкам сбыта существенно позволяет сократить транспортные издержки.

Кроме того, в дело вмешивается политическая напряжённость, присутствующая в отношениях Китая с США и Австралией», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония, Южная Корея и Тайвань начали снижать закупки российского угля, хотя пока не могут полностью отказаться от его импорта.

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