Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Россия продолжит международное сотрудничество по вопросам экологии, некоторым направлениям в космосе и по сокращению вооружений. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на экологическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Несмотря на сложности сегодняшнего периода в мировых делах сотрудничество в сфере экологии международное будет продолжено, также, как и сотрудничество по некоторым направлением в космосе, сокращению вооружений», — сказал он, уточнив, что такие формы сотрудничества являются неизбежными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству РФ разработать дополнительные меры государственной поддержки быстрорастущих технологических компаний.