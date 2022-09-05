Саратов, 5 сентября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Саратовской области с 6 по 12 сентября местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 6–7 сентября в Саратовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до —1 °С. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха по ночам составит от +3 до +9 градусов, днем потеплеет до +17 ˚С.

Как передавало ИА REGNUM, в связи с высоким классом пожарной опасности до 21 сентября продлили запрет на посещение лесных массивов на территории Саратовской области.

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