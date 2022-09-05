Донецк, , 15:19 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 5 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 15:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерии.