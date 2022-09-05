Прага, , 15:26 — REGNUM Опасения из-за того, что Европа может «замёрзнуть насмерть» в связи с сокращением поставок российского газа, преждевременны. Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.

Под снегом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Боррель прокомментировал слова венгерского депутата, который обвинил ЕС в негативных последствиях антироссийских санкций. Европейским странам, по его мнению, угрожает смерть от холода.

«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замёрзнуть», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен, хоть это и трудно, избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Что касается угрозы вымерзания, то меньше всего она грозит Венгрии, так как правительство этой страны договорилось с Россией о поставках газа.

Боррель вместе с тем признал, что «в других частях Европы» могут возникнуть проблемы с поставками газа.

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