Увеличена частота полётов из Хабаровска в Читу
Чита, 5 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аврора» совместно с партнёром-оператором S7 Airlines на воздушном судне Airbus А320Neo увеличивает частоту полетов по маршруту Хабаровск — Чита, сообщает 5 сентября пресс-служба компании.
В период с 1 по 23 октября рейсы из Хабаровска в Читу на А320Neo будут выполняться по вторникам и субботам, из Читы в Хабаровск — по средам и воскресеньям.
До конца летнего расписания авиакомпания «Аврора» совместно с партнёрами выполняет полеты по данному направлению до 6 рейсов в неделю.
Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 2000 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аврора» 10 июня известила об увеличении частоты полетов на маршруте Хабаровск-Чита и обратно.
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