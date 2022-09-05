Красногорск, , 15:17 — REGNUM Подмосковье находится на первом месте по уровню газификации домов среди других субъектов России. Об этом 5 сентября заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

Газ © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент из 54 тыс. домов, находящихся на территории Подмосковья газифицировано уже 40 тыс, в которых расположено в общей сложности 2 млн квартир.

«Это самый высокий показатель в Российской Федерации», — сказал Хромушин.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев оценил пользу от промышленной ипотеки для Подмосковья