Красногорск, 5 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Подмосковье находится на первом месте по уровню газификации домов среди других субъектов России. Об этом 5 сентября заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

ИА REGNUM Газ

По его словам, на данный момент из 54 тыс. домов, находящихся на территории Подмосковья газифицировано уже 40 тыс, в которых расположено в общей сложности 2 млн квартир.

«Это самый высокий показатель в Российской Федерации», — сказал Хромушин.