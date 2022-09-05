Челябинск, 5 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. 31-летний житель Челябинска отдан под суд за кражу денег граждан через объявления в интернете. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, этот гражданин разместил объявления о продаже шкафов-купе и собак породы «йоркширский терьер». А затем, достигнув с покупателями договорённости по сделкам, направлял им сгенерированную в программе ссылку, пройдя по которой граждане вводили данные банковских карт, в том числе и CVC-код,. Получив эти сведения, челябинец переводил с их счетов на свой от 6200 до 13 470 рублей.

Пострадавшими оказались восемь человек, проживающих в Ростовской, Московской, Волгоградской и Рязанской областях, а также в Алтайском крае и Башкирии. Уголовное дело рассмотрит Курчатовский райсуд. Добавим, до суда обвиняемый возместил потерпевшим весь ущерб.