Уфа, 5 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии назначенШамиль Фаррахов. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба этого министерства.

Чиновник

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства БашкирииАндрей Назаров.

Отмечается, что Фаррахов родился 10 сентября 1973 года в городе Октябрьский. Стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «Экономическое и социальное планирование», а также Уфимского юридического института.

С 1995 по 2011 год работал на различных должностях в системе МВД по Башкирии. В 2020—2022 годах занимал должность главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями региона.