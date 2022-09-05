Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Депутаты Европарламента, которые называют «олигархом» самого крупного в Грузии бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, только притворяются друзьями республики. Об этом 5 сентября заявил журналистам генеральный секретарь «Мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каха Каладзе

Он прокомментировал выступления евродепутатов, прибывших в Тбилиси на конференцию «Слава [б. УССР]» и заявивших, что Грузии нужны «деолигархизация» и «дебидзинизация». Они также обвинили грузинские власти в отходе от пути евроинтеграции.

«Те, кто присутствует на этой конференции, являются врагами этой страны, притворяясь нашими друзьями. Что касается курса страны, то Грузия никогда не отклонялась от него», — сказал Кобахизе.

Мэр Тбилиси заявил, что власти страны исправно проводят прозападные реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации Грузии с ЕС.

Напомним, в грузинской оппозиции Иванишвили называют «олигархом», несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не является олигархом, зато олигархи есть в оппозиции.

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