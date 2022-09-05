Кострома, , 16:04 — REGNUM Безработица в Костромской области снизилась с 3,6% в январе–марте до 3,3% во втором квартале 2022 года. Об этом в докладе о социальном-экономическом положении региона сообщает Костромастат. Показатель означает отношение численности граждан, признанных безработными, к количеству экономически активного населения.

Центр занятости © Наталья Диева

Если в первом квартале текущего года работу искали 11,2 тысячи человек, то в апреле–июне число официальных безработных снизилось до 9,8 тысячи человек. При этом, во втором квартале в организации области трудоустроились 8,2 тысячи человек, что на 32% меньше, чем число выбывших — 12 тысяч. Большая часть из них — 76% покинули рабочие места по собственному желанию. Остальные были сокращены или уволены.

Отметим, что ранее Центр стратегических разработок спрогнозировал рост безработицы в Костромской области до 10,5% к концу 2022 года. По мнению экспертов обстановка может ухудшиться из-за проблем на ювелирных, автомобилестроительных и деревообрабатывающих предприятиях. Пока прогноз аналитиков не сбывается. Всего в Костромской области проживают около 580 тысяч человек. В трудоспособном возрасте из них находятся около 48% или 294 тысячи человек.

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