Маймана, Афганистан, 5 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб неизвестные лица застрелили молодого человека по имени Халдар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Преступление было совершено в его же доме в кишлаке Байкизи уезда Ходжа Сабзпуш.

Согласно источникам, неизвестные лица проникли в дом Халдара около полуночи и хладнокровно застрелили его. По сведениям знакомых молодого человека, он только что вернулся из Ирана.

Пока неизвестно, за что был убит этот молодой человек. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе не сделали никаких заявлений по этому поводу.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, в разных провинциях страны участились убийства при загадочных обстоятельствах.