Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Югре отменён особый противопожарный режим. Об этом сообщает 5 сентября департамент общественных и внешних связей ХМАО.

skeeze Лесные пожары

Соответствующее распоряжение отдала глава региона Наталья Комарова ещё 3 сентября.

По данным на 5 сентября 2022 года в регионе действующие лесные пожары отсутствуют.

Всего с начала пожароопасного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидированы 432 лесных пожаров площадью 405 124,17 га и 59 ландшафтных пожаров на площади 5486,1 га. К тушению пожаров были привлечены более 1,5 тыс. человек, в том числе и из других регионов, спецтехника и авиация.