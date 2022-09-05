Москва, 5 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Официальных представителей от Казахстана на Восточном экономическом форуме не будет, сообщил 5 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, у российского президента Владимира Путина запланировано «много международных встреч» в заключительный день форума, 7 сентября.

«От Казахстана нет официальной делегации. Будут международные встречи, да», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, не запланирован визит на ВЭФ президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Читайте также: Песков не исключил, что Путин и Кнайсль встретятся на ВЭФ