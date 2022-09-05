Москва, , 15:11 — REGNUM Известие о том, что решение о запрете импорта из ЕС кондитерских ингредиентов не принималось, но Минсельхоз РФ рассматривает различные каналы обеспечения отрасли, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал сооснователь бизнес-акселератора Food Up Виталий Шмальц. По его словам, сложившаяся ситуация — возможность для российских производителей ингредиентов развивать свой бизнес:

Сладости Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«До последнего времени зависимость кондитерской отрасли от колебаний мировых цен на сырьё всегда была крайне высока. Соответственно за последнее время цены на некоторые позиции поднялись на 60-70%, что сделало их недоступными для многих российских производителей.

В связи с ростом цен российские кондитеры стали массово переориентироваться на отечественных производителей. По ряду позиций дефицита нет, однако, тот же бельгийский шоколад, рисовую и сахарную бумагу, красители и тому подобное, мы привыкли завозить из-за рубежа.

Безусловно, текущая ситуация — отличная возможность для российских производителей ингредиентов развивать свой бизнес, чтобы занять нишу, которую освободили иностранные поставщики. Благо сейчас для этого создается питательная среда. Поддержку компаниям производителям в пищевой сфере активно оказывает государство, существуют бизнес акселераторы, способствующие развитию отечественного бизнеса в фудиндустрии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Минсельхоз РФ рассматривает различные каналы обеспечения кондитерской отрасли ингредиентами, известила пресс-служба ведомства.

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