Москва, 5 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Известие о том, что решение о запрете импорта из ЕС кондитерских ингредиентов не принималось, но Минсельхоз РФ рассматривает различные каналы обеспечения отрасли, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал сооснователь бизнес-акселератора Food Up Виталий Шмальц. По его словам, сложившаяся ситуация — возможность для российских производителей ингредиентов развивать свой бизнес:

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сладости

«До последнего времени зависимость кондитерской отрасли от колебаний мировых цен на сырьё всегда была крайне высока. Соответственно за последнее время цены на некоторые позиции поднялись на 60-70%, что сделало их недоступными для многих российских производителей.

В связи с ростом цен российские кондитеры стали массово переориентироваться на отечественных производителей. По ряду позиций дефицита нет, однако, тот же бельгийский шоколад, рисовую и сахарную бумагу, красители и тому подобное, мы привыкли завозить из-за рубежа.

Безусловно, текущая ситуация — отличная возможность для российских производителей ингредиентов развивать свой бизнес, чтобы занять нишу, которую освободили иностранные поставщики. Благо сейчас для этого создается питательная среда. Поддержку компаниям производителям в пищевой сфере активно оказывает государство, существуют бизнес акселераторы, способствующие развитию отечественного бизнеса в фудиндустрии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Минсельхоз РФ рассматривает различные каналы обеспечения кондитерской отрасли ингредиентами, известила пресс-служба ведомства.

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