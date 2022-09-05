Москва, 5 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Дополнительные меры государственной поддержки быстрорастущих технологических компаний поручил Центробанку и правительству РФ разработать президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обнародовано 5 сентября на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России… с учетом результатов анализа… обеспечить распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив источники финансирования», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 февраля 2023 года. Помимо этого, глава Российского государства поручил правительству и банку России внести изменения по установлению критериев для определения быстрорастущих технологических компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с регионами разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию школ учителями математики, физики и информатики.