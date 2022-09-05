Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM Подготовка к отопительному сезону обойдётся Свердловской области в 8 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство муниципалитетов уже выполнили плановые предпусковые показатели. Коммунальщики заменили 250 километров ветхих теплосетей и 320 километров электросетей. Полностью работы завершат до 15 сентября.

К началу отопительного сезона подготовят 36 тысяч жилых домов и 1500 котельных. В муниципалитетах уже сформирован запас необходимого топлива: угля и дров.