Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Подготовка к отопительному сезону обойдётся Свердловской области в 8 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Большинство муниципалитетов уже выполнили плановые предпусковые показатели. Коммунальщики заменили 250 километров ветхих теплосетей и 320 километров электросетей. Полностью работы завершат до 15 сентября.

К началу отопительного сезона подготовят 36 тысяч жилых домов и 1500 котельных. В муниципалитетах уже сформирован запас необходимого топлива: угля и дров.