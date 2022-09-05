* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 5 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Афганистане Кандагарский департамент министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока обратился к владельцам лавок PCO, с требованием не допускать в них женщин и подростков. Эти магазины в основном предоставляют цифровые услуги. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Unsplash Сотовый телефон

Продавцы фильмов и видео продают цифровой контент, включая фильмы, сериалы и музыку.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предписывают владельцам магазинов не загружать фото, видео и другие материалы в память мобильных телефонов, владельцами которых являются женщины.