Красногорск, 5 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Запуск механизма поддержки бизнеса в виде промышленной ипотеки позволит создать на территории Подмосковья новые предприятия и рабочие места. Об этом 5 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Ипотека

«Промышленная ипотека позволит дополнительно готовить производственные цеха, площади и тем, кто начинает бизнес», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2022 года о том, что в России запущен новый инструмент поддержки предприятий — промышленная ипотека — заявил премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.