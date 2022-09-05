Москва, 5 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Ситуация с отказом от евро в странах с высокой долей импорта и низким ВВП относительно ВВП ЕС, таких как Греция, возможна только в случае если ЕЦБ перестанет снабжать банки Греции ликвидностью из-за отказа обслуживания внешнего долга страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Евро

«Самой Греции отказ от евро принесёт рекордную инфляцию, прекращение внешних инвестиций и отток капитала. Что касается Италии и Испании, их отказ от евро невыгоден уже для ЕС.

Это приведёт к девальвации евро и ускорению распада Евросоюза, поэтому, скорее всего, этот процесс будет сдерживаться руководством ЕС. Кроме того, процедура выхода из еврозоны не предусмотрена уставными документами ЕС, что также сильно осложняет данный процесс.

Поэтому для выхода из еврозоны Италии и Испании необходимо, чтобы минусы от их выхода (девальвация национальных валют, отток капитала, снижение кредитного рейтинга и т.п.) были компенсированы существенными плюсами.

А пока этот баланс перевешивает в пользу единой валюты. Но ситуация может изменится, если ЕС не справится с энергокризисом и последующей за ним рецессией», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе в Италии, Греции, Испании, Португалии могут заговорить об отказе от евро.

Читайте также: Аналитик назвал страны, которые могут первыми отказаться от евро