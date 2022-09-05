Уфа, , 15:07 — REGNUM Музыканту и композитору Александру Ягья присвоено звание заслуженного артиста Башкирии. Соответствующий указ был подписан главой республики Радием Хабировым.

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Сообщается, что 5 сентября премьер-министр правительства региона Андрей Назаров вручил артисту награду в связи с присвоением звания заслуженного артиста Башкирии.

Он сообщил, что благодаря таланту и неповторимой манере исполнения Ягья завоевал искреннюю любовь поклонников и получил широкую известность как певец и композитор, внес огромный вклад в развитие отечественной эстрады.

«Прекрасные вокальные данные и артистический талант принесли вам широкую известность в России и за рубежом. У ваших песен, наполненных глубоким чувством патриотизма долгая и счастливая жизнь. Они стали поистине народными, их хорошо знают и с удовольствием поют представители разных поколений. Сегодня вы продолжаете радовать своим творчеством многочисленных поклонников. Высоким уровнем мастерства не только задаёте планку молодым исполнителям, но и занимаетесь воспитанием молодых талантливых артистов в созданной вами академии искусств», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что Александр Ягья поблагодарил жителей и руководство Башкирии за эту награду. Он пообещал приехать в Башкирию на Покровский Фестиваль имени Геннадия Семёновича Казанина.