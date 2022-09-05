Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Югре в 2022 году 11 сентября пройдут 29 избирательных кампаний муниципального уровня. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ХМАО.

Все на выборы!

В ходе выборов в регионе будут замещены 113 депутатских мандатов в местных парламентах и 13 должностей глав поселений.

На участие в муниципальных выборах выдвинуто 285 кандидатов. Большинство из них — представители от «Единой России», или 126 человек, от КПРФ — 59, от ЛДПР — 29, и 62 самовыдвиженца.

Самые крупные кампании пройдут в Ханты-Мансийском и Сургутском районах, где выбирают глав нескольких поселений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе проходили выборы депутатов думы Югры седьмого созыва, Тюменской областной думы и муниципальных парламентов по итогам которых были избраны 360 депутатов всех уровней и главы пяти поселений. Также проходили большие выборы VIII созыва Госдумы РФ. Явка избирателей на участки составила тогда 46,43% от общего числа имеющих право голоса.