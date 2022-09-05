* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 5 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Министерство образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что США планируют запустить онлайн-обучение для детей и молодёжи в отдаленных районах Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Рон Мак-Каман, глава отдела по развитию образовательной программы США, встретился по этому поводу с министром образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нуруллой Муниром.

Однако обе стороны не предоставили сведений о том, как работает эта программа.

На этой встрече министр образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился к международному сообществу с просьбой о помощи в сфере образования.

Необходимо отметить, что, в то время как Мунир и Мак-Каман заявляют об онлайн-обучении в отдалённых районах, в сельской местности остро не хватает самого необходимого для образования, в первую очередь электричества, а во многих отдалённых районах страны телекоммуникационные сети или вообще не функционируют, или же не предоставляют интернет-услуг.