Чебаркуль, Челябинская область, 5 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области двухлетняя девочка опрокинула на себя кипящий чайник. Об этом пишут СМИ.

Znaikak.ru Кипяток

По данным Ura.ru, это произошло 4 сентября. Девочка зацепила провод электрочайника. В результате она получила ожоги 70% тела и сейчас находится в реанимации.

В пресс-службе областного главка МВД подтвердили журналистам факт случившегося. По данным полиции, семья является благополучной. Проводится проверка.