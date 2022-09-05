Бухарест, 5 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну анонсировал осуществление масштабной программы реконструкции основных станций метро Бухареста. Об этом 5 сентября сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

(сс) usadifranci Метро

Согласно официальной информации, в ближайшее время будут проведены работы по модернизации девяти соответствующих объектов инфраструктуры.

По некоторым данным, на эти цели правительство Румынии выделит до $10 млн.

Напомним, метрополитен Бухареста является крупнейшей подземной транспортной линией в Восточной Европе. Ежегодно его составы перевозят до 20 млн пассажиров.