В Бухаресте объявили о кардинальной реконструкции метро
Бухарест, 5 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну анонсировал осуществление масштабной программы реконструкции основных станций метро Бухареста. Об этом 5 сентября сообщает румынский телевизионный канал Digi24.
(сс) usadifranci
Метро
Согласно официальной информации, в ближайшее время будут проведены работы по модернизации девяти соответствующих объектов инфраструктуры.
По некоторым данным, на эти цели правительство Румынии выделит до $10 млн.
Напомним, метрополитен Бухареста является крупнейшей подземной транспортной линией в Восточной Европе. Ежегодно его составы перевозят до 20 млн пассажиров.