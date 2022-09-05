Москва, 5 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В отсутствии поставок по «Северному потоку у Бенилюкса и Великобритании сильно выросла зависимость поставок от Норвегии, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Пока Норвегия практически полностью перекрывает необходимые потребности Европы, на выгодных Норвегии условиях и ценах, но принципиально вопрос о регулярности поставок на долгосрочную перспективу не решён, да и мощности и возможности у Норвегии такой нет.

Волнения — не паника, но такое расширении зависимости от Норвегии до уровня монополии беспокоит всех. Впереди зима с небывалыми экономическими проблемами.

В Европе отмечают, что пока текущих запасов хватит на три месяца и нормального дифференцированного пакета поставок сырья нет.

В Великобритании обеспокоены, что при отсутствии поставок из России газа ещё и нефти также не будет, так как Россия отказывается поставлять нефть в страны которые установили предельные цены на российскую нефть.

Вероятность сохранения высоких цен на газ будет расти по мере приближения к зиме и появления со стороны Норвегии нормирования поставок в Великобританию и ЕС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин погрузил Британию в панику, перекрыв «Северный поток», заявила агентству Bloomberg экс-глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

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