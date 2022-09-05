Москва, 5 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Комплекс мер по укомплектованию школ учителями математики, физики и информатики поручил правительству РФ совместно с регионами разработать и реализовать президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обнародовано 5 сентября на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений [поручено] разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, и повышению качества их подготовки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что доклад о выполнении этой работы необходимо будет представить до 15 сентября 2022 года, а затем — один раз в полгода. Ответственными за выполнение этого поручения назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё 22 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открылись в Пензенской области.