София, 5 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Элитные подразделения вооруженных сил Болгарии присоединились к масштабным международным учениям армий стран НАТО в Германии Saber Junction — 2022. Об этом 5 сентября сообщает БНР.

Ian Schell Армия

Согласно официальной информации, в акции принимают участие 100 болгарских военных различных родов войск.

При этом болгарская сторона перебросила в ФРГ более 10 единиц техники, что не предусмотрено планами маневров.

Из источника в минобороны Болгарии стало известно, что болгарские военные присутствуют на учениях Saber Junction под эгидой Пентагона.