Москва, 5 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Каждый новый премьер-министр Великобритании будет выполнять прежнюю установку на сдерживание России и стремление превратить страну в западную колонию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Ранее стало известно, главой Консервативной партии Великобритании избрана нынешний глава МИД страны Лиз Трасс, которая 6 сентября станет новым британским премьер-министром.

Миронов привел данные опроса, по которым большинство британцев считают Трасс оторванной от простых людей, несимпатичной, незаботливой, некомпетентной, нерешительной, слабой и нечестной.

«Хочу еще раз отметить, что России нет никакой разницы, кто будет премьером Великобритании. Каждый из них будет выполнять прежнюю установку на сдерживание России, на стремление превратить нас в западную колонию. Этим уже занимаются и Шольц, и Макрон, и другие политики. «Назло России отморожу уши» — вот их девиз буквально. Поэтому, в данном случае хотелось бы перефразировать известную русскую поговорку. «От перемены лиц на Даунинг-стрит, сумма не поменяется». Мы все равно выполним все свои задачи, несмотря на лондонские «оскалы», — заключил парламентарий.