Москва, 5 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Ключевым и наиболее острым вызовом, с которым сталкивается большинство свиноводческих производств России, — экологические риски и влияние на окружающую среду, связанные с деятельностью предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила руководитель департамента менеджмента и инноваций факультета Высшая школа управления финансового университета при правительстве РФ Наталия Линдер.

Stuart Webster Свинина

«В 2018–2020 годах именно эти риски помешали реализации большинства инвестиционных проектов в данной отрасли, — сказала она. — Поэтому планы по росту производства свиней будут зависеть от поиска взаимовыгодных решений и потребности региональных властей в инвестициях и увеличении количества рабочих мест. В условиях санкций и ограничении экспортного потенциала промышленных отраслей, экспорт сельхозпродукции станет ключевым направлением в аграрной политике. Кроме того, в пользу оптимистических прогнозов говорит хорошая техническая оснащенность данной отрасли и амбициозные цели топ-менеджмента свиноводческих производств не менее 4-5 — кратного роста экспорта продукции в ближайшие пять лет и вхождения в ТОП-5 мировых производителей свинины».

Однако, как уточнила Линдер, если в 2018–2021 годах основными направлениями экспорта были б. УССР, Вьетнам, Гонконг и Белоруссия, то в будущем направление экспорта изменится и главным рынком станет Китай.

«Это сулит огромные перспективы для развития российского свиноводства и значительные экспортные поступления», — предположила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что у российского рынка свинины есть серьезный потенциал роста.