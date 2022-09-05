5 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Экономика США не проявляет признаков рецессии или неотвратимо движется к ней? Или, может быть, рецессия уже наступила? Ответ на этот вопрос зависит от того, кого вы спросите.

Татьяна Аннина, , 15:44 — REGNUM Прошло уже более месяца после того, как в США зафиксировали экономический спад в течение двух кварталов подряд, что соответствует формальному определению рецессии, но экономисты всё еще не могут прийти к единому мнению по этому поводу, как сообщает 5 сентября CNBC.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Хэнк уверен, что в 2023 году США ожидает «громадная» рецессия. Экономист, старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч согласен с тем, что США потребуется «чудо», чтобы избежать рецессии в 2023 году, но она не будет такой тяжелой, как спад начала 1980-х годов.

При этом лауреат Нобелевской премии экономист Ричард Талер говорит, что не видит «ничего похожего на рецессию» в США, указывая на низкий уровень безработицы и тот факт, что экономика растет — просто не так быстро, как цены

Ричард Талер Chatham House

Мнения участников рынка также разделились.

Главный инвестиционный стратег брокерской компании Charles Schwab Лиз Энн Сондерс считает, что рецессия для экономики США сейчас более вероятна, чем благоприятный исход.

А главный инвестиционный стратег Saxo Bank Стин Якобсен в недавнем интервью CNBC сказал, что номинально США не движутся к рецессии.

По мнению инвестора Питера Буквара, последние данные по жилищному строительству и производству показывают, что США не удастся избежать рецессии.

Откуда берется такое расхождение? Взгляд зависит от того, на что ориентироваться: на ВВП или рынок труда.

Во втором квартале 2022 года ВВП США снизился на 0,9% в годовом исчислении, а в первом — на 1,6%, что соответствует общепринятому определению рецессии. Снижение темпов роста обусловлено рядом факторов, включая сокращение товарно-материальных запасов, инвестиций и государственных расходов. Также снизились скорректированные на инфляцию личные доходы и уровень сбережений

В супермаркете США A.Savin

Однако в США рецессию официально объявляет Национальное бюро экономических исследований, которое, вероятно, в ближайшее время не вынесет такого суждения.

От остальных периодов отрицательного ВВП нынешний период отличает остающийся сильным рынок труда.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за август, опубликованные 2 сентября, показали, что число занятых в нем увеличилось на 315 000 человек — это уверенный рост, хотя и самый низкий за месяц с апреля 2021 года.

Эти данные идут в одном русле с другими недавними публикациями, которые показывают замедление роста заработной платы в частном секторе, но гораздо более высокий уровень новых вакансий, чем ожидалось.

Старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody’s Уильям Фостер сказал, что соотношение рабочих мест и ВВП продолжает оставаться главной темой дебатов среди экономистов на фоне быстрого перехода Федеральной резервной системы США от мягкой денежно-кредитной политики к ограничительной, то есть к повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией.

Принимая решение о рецессии, Национальное бюро экономических исследований смотрит на реальные доходы и расходы домохозяйств, промышленное производство, рынок труда и безработицу — и эти переменные не дают четких сигналов рецессии, сказал Фостер.

Сам факт, что некое учреждение официально объявляет рецессию, вызывает сомнения у некоторых экономистов. В частности, профессор Чикагского университета Томас Филипсон недавно задался вопросом: «Почему мы позволяем решать группе ученых? У нас должно быть объективное определение, а не мнение академического комитета»

Профессор Чикагского университета Томас Филипсон (сс) Jose2128

«Что по-настоящему важно, так это то, что зарплаты не поспевают [за инфляцией]. А как это называть, уже не так важно», — добавил он.

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