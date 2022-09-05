Волгоград, 5 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Более 500 тысяч тонн плодов овощей планируют переработать в 2022 году в Волгоградской области, сообщает 5 сентября пресс-служба администрации региона.

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С 2014 года в области объёмы переработки выросли более чем в два раза, с 200 тысяч до 464 тысяч тонн. В 2022 году планируется перешагнуть планку в 500 тысяч тонн. Для этого в регионе развивают предприятия по шоковой заморозке и сушке овощей, консервные, маслоэкстракционные заводы, площадки по производству компонентов для детского питания и фармпрепаратов и другие. С работой одного из предприятий по шоковой заморозке овощей познакомилась 5 сентября первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Хорошо, что в Волгоградской области есть как крупные, так и средние и малые предприятия, которые занимаются овощепереработкой. И очень важно, что администрация региона понимает необходимость кооперации. Мы и дальше будем поддерживать развитие производства и различных видов переработки овощей — это вопрос продовольственной безопасности, и он является для нас приоритетным. Кроме того, прорабатываются вопросы увеличения мер поддержки овощеводства — как в промышленном секторе, так и в сегменте ЛПХ», — отметила Оксана Лут.

В основном на переработку поступает местная, волгоградская продукция, что даёт гарантии сбыта аграриям и стимулирует дальнейшее развитие овощеводства в регионе.