Тбилиси, 5 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Оппозиция в Грузии не учится на ошибках и маргинализируется, постоянно требуя проведения досрочных парламентских выборов. Об этом 5 сентября заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили журналистам.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«У оппозиции и их требований нет поддержки среди населения. Это только ещё больше их маргинализирует, а общество видит их настоящее лицо», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что грузинская оппозиция, вступая в конфронтацию с властями, наращивает поляризацию в обществе, несмотря на призывы Евросоюза снижать её. Таким образом, спикер парламента считает, что оппозиционеры показывают своё «истинное лицо» международному сообществу.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте.