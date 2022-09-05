Омск, 5 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили об ухудшении погодных условий.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в Обь-Иртышском УГМС, первые дни осени порадовали омичей летней погодой. 3 сентября и вовсе стало самым жарким днём этого года.

В южных районах области 3 сентября максимальная температура воздуха повышалась до +36 °С. При этом в летний период максимальная температура воздуха в регионе достигала лишь +33 °С.

В Омске 3 сентября был перекрыт исторический максимум температуры. Столбики термометров поднялись до +30,8 °С. Это на 1,1 градуса выше, чем в 2003 году.

Ночью 4 сентября погода в регионе стала резко меняться. Синоптики объяснили это вторжением холодной воздушной массы, сопровождавшимся усилением ветра до 16-21 м/с. Температура воздуха снизилась до +7…+14 °С.

«С прохождением активного циклона с фронтальными разделами в предстоящий период 6–8 сентября на территории Омской области произойдёт ухудшение погодных условий», — говорится в сообщении управления.

Прогнозируются дожди, грозы, возможен град. Днём 7 сентября и ночью 8 сентября ветер усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха будет понижаться, отметила начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко.

Местами по региону действует два штормовых предупреждения. В Калачинске, Одесском, Шербакуле и Русской Поляне наблюдается чрезвычайная пожарная опасность. В ночные часы 5 и 6 сентября прогнозировались заморозки в приземном слое.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 12 сентября в Омской области в ночные часы прогнозируются заморозки от — 1 до -6 °С.

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