Донецк, 5 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерии. Об этом 5 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 14:45 киевксие боевики выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка ещё восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол киевского режима в Нур-Султане Пётр Врублевский принёс извинения за свои слова об убийстве русских.